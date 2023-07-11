Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? Ücretli öğretmen maaşı 2023! Eğitimcilerin gündeminde yer alan ücretli öğretmenlik konusunda başvuru detayları ve maaşları merak ediliyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? Ücretli öğretmenlik maaşı ne kadar? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki öğretmen kadrosu boşluklarına göre her yıl ücretli öğretmen alımı yapıyor.

Başvuruda bulunacak adaylar, tarihleri, gerekli belgeleri, şartları ve maaşı araştırıyor.

2023-2024 eğitim öğretim yılında ücretli öğretmenlik yapacak olan binlerce aday, başvurusunu tamamlamak istiyor.

Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl yapılır soruları gündemde yerini aldı. Aynı zamanda ücretli öğretmenlik maaşı ne kadar oldu sorusu da merak ediliyor.

Peki ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı ve detaylar...

Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı?

Ücretli öğretmenlik başvuruları henüz başlamadı. Başvurular genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Her ilçede ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri farklılık gösterebiliyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelecek açıklama akabinde tarihin netleşmesi bekleniyor.

Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;

1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

4- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.

5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.

Ücretli öğretmenlik maaşı 2023

2023 yılında ücretli öğretmenlik maaşı yüzde 15 enflasyon farkı ile hesaplandığında 30 saat 7 bin civarında, 40 saat ise 10 bin lira civarında olacaktır.