Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda ücretli öğretmen olarak binlerce öğretmen görev alıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından okullardaki ihtiyaca göre görevlendirilen ücretli öğretmenler, belirli branşlara göre görev alıyor.

MEB’e bağlı okullarda görev alan binlerce öğretmen aralık ayı maaş ödemelerinin ne zaman yatacağı konusundaki araştırmalarına başladı. Peki, Peki, ücretli öğretmenlik maaşları ne zaman yatacak? Aralık ayı ücretli öğretmenlik maaşları yattı mı?

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Ücretli öğretmenlerin maaşları genellikle her ayın 15'i ile 20'si arasında ödenir. Bazı yerlerde 20'den fazlasını bulabilir.

Geç yatma sebebi ise Milli Eğitim Müdürlüğüne fazladan ders saati göndermeden önce ay sonuna kadar beklemektir. Kamu kurumlarında her ayın başı her ayın 15'i ve 14'üdür. Yani her ayın 15'inde en erken çalışılan zaman Milli Eğitim'e bildirilmektedir.