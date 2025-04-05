Pilavın tane tane olmasını sağlamak için bakın ne yapmak gerekiyormuş!

Hüseyin Topuz

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan pilav, sade görünümünün aksine ustalık isteyen bir yemektir.

Sofralarda hem ana yemeklerin eşlikçisi hem de başrol oyuncusu olabilen pilavın en çok aranan özelliği ise tane tane olmasıdır.

Lapa olmayan, taneleri birbirine yapışmadan dökülen bir pilav yapmak, sadece malzeme seçimiyle değil; doğru teknikler, pişirme yöntemleri ve bazı püf noktalarıyla mümkündür.

Pilavın tane tane olabilmesi için dikkat edilmesi gereken detayları sizler için derledik.

İşte tane tane, lezzetli bir pilav yapmak için uygulayabileceğin bazı ipuçları:

1. Pirinç Seçimi

Baldo pirinç veya osmancık pirinç gibi tane yapısı düzgün pirinçler tercih etmelisin. Bu tür pirinçler daha az nişasta saldığı için daha tane tane olur.

2. Pirinci İyice Yıkamak

Pirinci birkaç kez su berraklaşana kadar yıkamalısın. Böylece yüzeyindeki fazla nişasta temizlenir ve pilav yapışmaz.

3. Pirinci Islatmak

Pirinci sıcak ya da ılık suda 15–30 dakika bekletmek, pişme süresini kısaltır ve tanelerin daha güzel açılmasını sağlar.

4. Yağda Kavurmak

Pirinci tereyağı veya sıvı yağda şeffaflaşana kadar kavurmak çok önemli. Bu işlem pirincin dış yüzeyini kaplar ve tanelerin birbirine yapışmasını önler.

5. Doğru Su Oranı

Genelde 1 ölçü pirince 1,5 ölçü su (veya et suyu) idealdir. Ama bu oran pirincin cinsine göre değişebilir. Önceden denediğin pirince göre oranı ayarlamalısın.

6. Kısık Ateşte Pişirme

Pilavı kaynadıktan sonra kısık ateşe almalı ve kapağını hiç açmamalısın. Buharla yavaşça pişmesi, tanelerin dağılmadan pişmesini sağlar.

7. Demlendirme

Pilav piştikten sonra kapağın altına kağıt havlu koyup tencerenin kapağını kapatarak 10-15 dakika demlemeye bırak. Bu aşama pilavın kıvamını bulması için çok önemlidir.