DEV MAÇ! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

65 puan ile 2. sırada yer alan Fenerbahçe bu maçı kazanırsa lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirecek.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı sarı lacivertli ekip 2-3 kazandı.

Trabzonspor ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, bu seriyi devam ettirmek istiyor.

Öte yandan Fenerbahçe'ye konuk olduğu son Süper Lig maçını 3-2 kazanan Trabzonspor, bugüne kadar bu deplasmanda üst üste iki galibiyet alamadı.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Fenerbahçe - Trabzonspor maçının detaylarını sizler için derledik.

İşte, Fenerbahçe - Trabzonspor maçının bilgileri...

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 6 Nisan 2025 Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.