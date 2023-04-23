Ücretsiz doğalgaz başladı mı? Doğalgaz ne zaman, hangi ay ücretsiz olacak? O tarihe dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ücretsiz doğalgaz açıklamasının akabinde, "doğalgaz ne zaman ücretsiz" sorusu gündeme geldi. Tüketiciler, doğalgaz faturalarına göz atarken ücretsiz kullanım detaylarını da sorguluyor. Peki, doğalgaz ne zaman, hangi ay ücretsiz olacak? İşte detaylar...

Fatih Sondaj Gemisi tarafından Karadeniz sularında yapılan doğalgaz keşfi, olumlu sonuçlara ulaştı.

710 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedilirken, Filyos Limanı'nda çalışmalar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgazın en kısa sürede evlere ulaşacağının altını çizdi; konutlarda ücretsiz doğalgaz müjdesi verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdide Karadeniz gazının mutluluğunu 85 milyon olarak doya doya yaşayalım diye bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz. Bu müjdemizin de milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Karadeniz gazının evlere verilmesiyle birlikte 1 aylık doğalgaz ücretsiz olacak, 1 yıllık 25 metreküp kullanımdan ücret alınmayacak. Bu kapsamda "doğalgaz ne zaman, hangi ay ücretsiz" sorusu gündemde yerini aldı.

Faturalarına bakan vatandaşlar, doğalgazın ücretsiz olacağı ayı araştırıyor.

Peki, doğalgaz ne zaman ücretsiz? Doğalgaz hangi ay ücretsiz olacak? 25 metreküp doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz verilecek? İşte detaylar...

Ücretsiz doğalgaz hangi ay verilecek?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Mayıs başında da inşallah işleme vermiş olacağız. Hemen hemen herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söyleyebilirim" dedi.

Bu kapsamda Nisan ayından sonra gelen ilk faturalarında tutar hesaplanmayacak. Örneğin, 20 Nisan'da gelen doğalgaz sonrasındaki ilk doğalgaz faturasına ücret "0" olarak yansıyacak.