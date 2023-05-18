Ücretsiz doğalgaz bitti mi? Doğalgaz faturası ne zaman gelecek? Vatandaşlar bu ay gelen doğalgaz faturalarında "sıfır" lirayı gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği ücretsiz doğalgaz, milyonların yüzünü güldürdü. Peki, ücretsiz doğalgaz bitti mi, ne zaman bitecek? Doğalgaz faturası ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'de tarih yazmaya devam ediyor.

Filyos Limanı'nda bulunan doğalgaz rezervi, Türkiye'nin yüzünü güldürüyor.

710 milyar metreküp doğalgaz, yakında ev ve iş yerlerine ulaşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz sevincini kutlamak için vatandaşlara müjdeli bir haber verdi.

Erdoğan, "Şimdide Karadeniz gazının mutluluğunu 85 milyon olarak doya doya yaşayalım diye bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz. Bu müjdemizin de milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Vatandaşlar, mayıs ayı faturalarında tutarı "sıfır" lira olarak gördü.

Bu ay doğalgaz faturası ödemeyenler, gelecek faturayı merak etti. Bu kapsamda bedava doğalgaz bitti mi, ne zaman bitecek? Doğalgaz faturası ne zaman gelecek? gibi sorular araştırılıyor.

Peki, ücretsiz doğalgaz ne zaman, ayın kaçında bitecek? İşte detaylar...

Ücretsiz doğalgaz bitti mi?

Konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24/04/2023 tarihinden 31/05/2023 tarihine kadar olan doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi tarafından karşılanacak.

Ne zaman doğalgaz faturası gelecek?

1 Haziran'dan itibaren doğalgaz ücretli olmaya devam edecek ancak 1 yıl süreyle 25 metreküpe kadar indirim sağlanacak.