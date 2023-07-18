Ücretsiz Müzekart nasıl alınır, nereden başvurulur? İşte Müzekart GNS başvurusu 2023!

“Genç Ne Sever” platformu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilmiş ve gençlerin sevdiği her şeyi gençlere vermeyi hedefleyen; kültür, sanat, spor, seyahat imkanlarının tamamını sunan ve gençlerin sosyalleşmelerine destek olmak amacı güden bir platformdur.

Müzekart GNS; 18-25 yaş arasındaki tüm gençlerimize “Genç Ne Sever” platformu tarafından hediye edilen, 300’den fazla müze ve ören yerini 13 Temmuz – 13 Ekim tarihleri arasında ziyaret edebilme imkanı sağlayan dijital bir karttır.

Gençlerimiz için hayata geçirilen Müzekart GNS platformu, tarihinin ve kültürün kapılarını gençlerimiz için aralayacaktır.

Peki, ücretsiz Müzekart nasıl ve nereden alınır? Müzekart GNS başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Kimler ücretsiz Müzekart GNS alabilir?

18-25 yaş arasında olan (18 yaşından gün almış ve 25 yaşını doldurmamış kişiler) ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler başvuru yapabilir.

Müzekart GNS başvurusu nasıl yapılır?

Muzekartgns.com sitesinde yer alan kayıt formunu doğru ve eksiksiz şekilde doldurun.

Paylaşılan bilgiler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden kontrol edilmektedir. Sisteme girilen bilgilerin kontrolü sağlandıktan sonra katılımcı sisteme girdiği e-posta adresi üzerinden bilgilendirilecektir.

Telefonunuza indireceğiniz “Türkiye’nin Müzeleri” uygulaması üzerinden sisteme giriş yaparak karekod alanından Müzekart GNS'ni kontrol edin

Müze gişe girişinde bluetooth bağlantısını açarak barkod oluşturun tarihi ve kültürü keşfetmenin keyfini yaşamaya başlayın.

Müzekart GNS başvuru ekranı

Müzekart GNS kullanım şartları

Müzekart GNS, ücretsizdir.

Müzekart GNS 13 Temmuz 2023 – 13 Ekim 2023 tarihleri arasında, üye olunduğu andan itibaren kullanılabilir.

Müzekart GNS dijital kart, başka bir kişiye devredilemez ya da başka birisi tarafından kullanılamaz.

Her bir genç Müzekart GNS hakkından bir kez yararlanabilir.

Müzekart GNS her müze ve ören yerine iki defa giriş imkanı sağlar.

Müzekart GNS ile aynı müzeye 3 saat içinde ikinci kez giriş sağlanamaz.