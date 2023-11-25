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Uçuş fobisi tarih oluyor: İşte uçaktaki en güvenli koltuklar…

Uçuş fobisi tarih oluyor: İşte uçaktaki en güvenli koltuklar… Uçak korkusu yaşayanlar doğru yerdesiniz. Uçakta oturulacak en güvenli koltukları sizler için sıraladık. Hem güvenliğiniz hem de rahatınız için bu koltukları tercih edebilirsiniz.