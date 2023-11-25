Uçuş fobisi tarih oluyor: İşte uçaktaki en güvenli koltuklar…

Uçak yolculukları, bazıları için endişe verici bir deneyim olabilir.
Uçma korkusuyla baş etmek isteyenler için doğru koltuk seçimi, bu kaygının üstesinden gelmede önemli bir rol oynuyor.
Uçak içindeki koltuk seçimi, uçuş sırasında rahatınızı ve güvenliğinizi etkileyecektir.
Çıkış kapılarına yakın koltuklar geriye yatmaz ve çıkışın arkasındaki koltuklar pencere konumunda değildir.
Ayrıca mutfak bölümüne yakın koltuklar, hosteslerin buluşma noktası olduğu için genellikle gürültülü olur.
Sizde güvenliğiniz için bu koltukları tercih edebilirsiniz.
Güvenliğiniz için bu koltuklarda uçun!
Yapılan araştırmaya göre uçağın arkasındaki orta koltuklarda oturan yolcular, kazalarda daha yüksek kurtulma şansı bulabilir.
Ayrıca uçakların kaza anında çarpma şiddeti, uçağın arka kısımlarına doğru azalmaktadır. Özellikle orta koltukta oturan yolcular çarpma şiddetini daha az hisseder.
Araştırmacılar bu durumun son 35 yıllık kaza raporlarına dayandığını ve uçakların arka tarafındaki orta koltukların daha güvenli olduğunu belirtiyor.