Uçuşa hazır olun! AJet uçak bileti kampanyası: Yurt içi 699 TL...

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Ucuza uçak bileti arayanlara müjde!

AJet yurtiçi uçuşlarda geçerli indirimli ucuz uçak bileti kampanyasını başlattı.

13-16 Kasım ayı kampanyası kompasımda 131.000 koltuk ayıran AJet ucuz çak bileti tarifesiyle 699 TL'den başlayan fiyatlarla bilet satışı gerçekleştirecek.

İndirimli uçak bileti fırsatından yararlanarak uçuşları gerçekleştirmek isteyenler kampanya koşullarını ve tarihlerini mercek altına aldı.

Peki, AJet kampanya koşulları neler, hangi tarihlerde ve uçuşlarda geçerli olacak? İşte detaylar...

AJET BİLET KAMPANYASI 2024

Ajet kampanyası, 13-15 Kasım 2024 tarihinde geçerli olacak.

Kampanya ücretleri, tüm yurt içi (KKTC hariç) tek yön direkt uçuşlarda geçerlidir.

Kampanya yalnızca Basic paket ücreti için geçerlidir.

Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahildir. Yalnızca AJet.com ve AJet Mobil uygulamasında geçerlidir.

Kampanya kapsamında satın alınan biletler iade edilemez. Değişiklik işlemlerinde %100 ceza uygulanmaktadır.

Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

Kampanyalı biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.

Kampanya kapsamında toplam 131.000 adet koltuk arz edilecektir.

Kampanyada sunulan koltuk adetleri hat bazlı değişiklik gösterebilir. Kampanya süresi dolmadan koltuk adetleri tükenebilir.

AJet, kampanya ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.