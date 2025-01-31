Haber Merkezi

Avrupa futbolunun kalbinin attığı UEFA arenasında heyecan dorukta! Devler Sahnesi’nde son 16 bileti kapan takımlar netleşirken, temsilcilerimiz de Avrupa'daki yolculuklarına hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray, Avrupa Ligi’nde gruptan lider çıkarak doğrudan son 16 turuna yükselme başarısı gösterirken, Fenerbahçe de dün akşamki kritik mücadelesinin ardından Avrupa’da yoluna devam etmeyi garantiledi.

Şimdi gözler, futbolseverleri ekrana kilitleyecek UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi play-off kura çekimine kilitlenmiş durumda. UEFA Avrupa Ligi PLAY-OFF kura çekimi ne zaman yapılacak? Kura çekimleri hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki turnuvasında son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, yarın TSİ 14.00'te başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 play-off turunda isi kuralar TSİ 15.00' ten itibaren çekilecek.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY OFF KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Kura çekimlerinin yayınlanacağı adres henüz belli olmamakla birlikte TRT ekranlarından yayınlanması bekleniyor.