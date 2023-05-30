UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı! Sevilla - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nin final maçında Sevilla ve Roma kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi Sevilla - Roma final maçının detayları merak ediliyor. Peki Sevilla - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi finali için nefesler tutuldu. Finalistler Sevilla ve Roma Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yer alan Puskas Arena’da karşı karşıya gelecek. İspanya ekibi Sevilla, yarı final turunda Juvetus’u toplamda 3-2’lik skorla mağlup ederek adını finale yazdırmıştı. İtalya ekibi Roma ise, yarı final turunda Leverkusen ile karşılaştı. Jose Mourinho ekibi Leverkusen’i toplamda 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. İkili en son 2020 yılında Avrupa Ligi’nde finale yükselmiş, gülen taraf Sevilla olmuştu. İspanyollar bu sezon da kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek. Futbol tutkunları tarafından heyecanla beklenen Avrupa Ligi final maçına kısa bir zaman kaldı. Peki Sevilla - Roma final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Sevilla - Roma maçı ne zaman? Budapeşte'de gerçekleşecek olan Sevilla - Roma final maçı 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü (yarın) saat 22:00'de başlayacak. Maç, TV8 ekranlarında canlı yayınlanacak. Muhtemel 11’ler Sevilla: Bounou; Navas, Bade, Gudelj, Telles; Fernando, Rakitic; Ocampos, Torres, Gil; En-Nesyri. Roma: Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham