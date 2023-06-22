UEFA Konferans Ligi eleme turu maçları ne zaman? Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor rakipleri... UEFA Konferans Ligi’ne 2. seçme turundan dahil olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un rakipleri belli oldu. İşte ülkemizi temsil eden ekiplerimizin maç takvimi…

UEFA Konferans Ligi'nde 2. seçme turu heyecanı için nefesler tutuldu. Lige dahil olan temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor’un rakipleri merak ediliyordu. Konferans Ligi’ndeki takımlarımızın 2. ön eleme turundaki rakipleri dün yapılan kura sonucunda belli oldu. Futbol tutkunları, ülkemizi temsil eden üç takımın rakiplerini ve maç takvimini araştırmaya başladı. Peki UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman başlıyor? Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor kimle eşleşti? İşte detaylar... Konferans Ligi Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor rakipleri Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Tirana-Dinamo Batumi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda La Fiorita / Zimbru Chisinau eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Cluj oldu. Konferans Ligi maçları ne zaman? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak. Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.