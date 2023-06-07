UEFA Konferans Ligi finali ne zaman? Fiorentina – West Ham United maçı saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor. Fiorentina - West Ham United final maçı için geri sayım başladı. Peki UEFA Konferans Ligi finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Konferans Ligi finali için heyecan dorukta. Finalde Fiorentina ve West Ham United karşı karşıya gelecek. West Ham United 42, Fiorentina ise 22 yıldır kupa hasretini sonlandırmak için mücadele edecek. Bu yıl ikincisi düzenlenen UEFA Konferans Ligi final maçı Çekya’nın başkenti Prag’daki Eden Arena’da oynanacak. İtalyan ekibi Fiorentina, Konferans Ligi yarı final turunda Basel’i toplamda 4-3 mağlup ederek finale yükseldi. İngiliz ekibi West Ham United ise yarı final turunda AZ ile karşılaştı. Rakibini toplamda 3-1 mağlup eden West Ham United adını finale yazdırdı. Final maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. Peki UEFA Konferans Ligi finali ne zaman? Fiorentina – West Ham United maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi finali ne zaman? UEFA Konferans Ligi Fiorentina - West Ham United final maçı bugün saat 22:00'de başlayacak. Maç, TV8 ekranlarından şifresiz yayınlanacak. Muhtemel 11'ler Fiorentina: Terracciano, Dodo, Quarta, Milenkovic, Biraghi, Mandragora, Amrabat, Gonzalez, Bonaventura, Ikone, Cabral West Ham United: Areola, Kehrer, Aguerd, Zouma, Cresswell, Soucek, Rice, Bowen, Paqueta, Benrahma, Antonio