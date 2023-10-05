UEFA Konferans Ligi puan durumu: Beşiktaş kaçıncı sırada? UEFA Konferans Ligi D grubunda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, 2. maçında İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup oldu. Grubun diğer maçında ise Club Brugge, Bodo Glimt'i 1-0 mağlup etti. Grubun ikinci maçlarının ardından sıralama güncellendi. İşte Beşiktaş'ın Konferans Ligi D grubundaki sıralaması...

ensonhaber.com UEFA Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırladı. Karşılaşma sonunda sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, bu sonuçla gruptaki sıralamasında geriledi. Beşiktaş'ın bu maçtaki rakibi Lugano karşısında aldığı mağlubiyet, grup sıralamasında etkili oldu. Grubun diğer maçında ise Norveç ekibi Bodo Glimt ile Belçika temsilcisi Club Brugge karşı karşıya geldi ve Club Brugge sahadan 1-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçların ardından grup sıralamasında 3. sıraya geriledi. Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'ndeki performansını toparlamak ve üst turlara yükselmek için önümüzdeki maçlarda daha iyi bir performans sergileme hedefinde. İşte UEFA Konferans Ligi D Grubu güncel puan durumu... Konferans Ligi D grubu puan durumu 1- Lugano 4 Puan 2- Club Brugge 4 Puan 3- BEŞİKTAŞ 1 Puan 4- Bodo Glimt 1 Puan