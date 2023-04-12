UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman ve nerede oynanacak? İşte Şampiyonlar Ligi final maçı detayları UEFA Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı. Çeyrek final maçları devam eden turnuvanın finali merak ediliyor. Peki 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Eski adı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olan UEFA Şampiyonlar Ligi, 1992-93 sezonundan bu yana oynanmaya devam ediyor.

2022-2023 UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sona yaklaşılıyor. 11 Nisan’da başlayan çeyrek final maçları devam ediyor.

Çeyrek finalin ilk tutu ise bugün tamamlanacak. Çeyrek finalinde olduğu gibi yarı final maçları da çift maç usulü ile yapılacak.

Geçtiğimiz yıl şampiyonluk kupasını kaldıran Real Madrid, bu sezon da mükemmel bir performans sergiliyor.

Şampiyonlar Ligi’nde sezon sonuna yaklaşılmasıyla futbolseverler, bilet arayışına girdi. 68. final karşılaşması heyecanla bekleniyor.

Bütün dünyadan takip edilecek Şampiyonlar Ligi final karşılaşması ile ilgili detaylar araştırılmaya başladı.

Peki 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede ve hangi statta oynanacak? İşte merak edilenler…

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşecek. Ancak final maçının saati henüz belli olmadı.

Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak?

10 Haziran'da gerçekleşecek olan 2023 Şampiyonlar Ligi finali Türkiye’de Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.