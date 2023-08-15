UEFA Süper Kupa finali: Manchester City - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Süper Kupa sahibini buluyor. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Manchester City, Süper Kupa için Sevilla ile kozlarını paylaşacak. Peki, Manchester City - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi? İşte detaylar...

ensonhaber.com

UEFA Süper Kupa, futbolseverlerin heyecanla beklediği bir karşılaşmaya sahne olacak.

Bu yıl 48. kez düzenlenecek olan turnuvada, İngiliz devi Manchester City ile İspanyol ekibi Sevilla karşı karşıya gelecek.

Manchester City, kulüp tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından ise gözler UEFA Süper Kupa'ya çevrildi.

Diğer yandan 6 kez UEFA Süper Kupa’ya katılan Sevilla, bu kez de iddialı bir şekilde mücadele edecek.

Zorlu karşılaşmaya kısa bir zaman kala gözler detaylara çevrildi. Peki, Manchester City - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler…

Manchester City - Sevilla maçı ne zaman?

Manchester City - Sevilla maçı 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü saat 22:00’de başlayacak. Maç, TV8,5 kanalından şifresiz yayınlanacak.