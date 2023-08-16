UEFA Ülke puanı son durum: Türkiye kaç puan ve kaçıncı sırada?

Türkiye, UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda yükselişini sürdürüyor.
Geçtiğimiz hafta oynanan dört maçın ardından Avusturya'yı geride bırakan Türkiye, 10. sıraya yükselmişti.
Temsilcilerimizin Beşiktaş, Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Galatasaray'ın ön eleme turu mücadeleleri, Türkiye'nin ülke puanına katkı sağlıyor.
Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, Olimpija’yı 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.
Dün akşam gerçekleşen heyecan dolu maçın ardından futbol tutkunları güncel UEFA ülke puan sıralamasını araştırıyor. İşte güncel tablo…
UEFA Ülke puan sıralaması
1- İngiltere 88.928
2- İspanya 75.927
3- İtalya 71.569
4- Almanya 69.552
5- Hollanda 53.000
6- Fransa 51.914
7- Portekiz 47.149
8- Belçika 35.600
9- İskoçya 31.050
10- Türkiye 29.350
11- Avusturya 29.300
12- İsviçre 28.475
13- Sırbistan 27.175
14- Norveç 25.250