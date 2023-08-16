UEFA Ülke puanı son durum: Türkiye kaç puan ve kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda Galatasaray, Olimpija’yı konuk etti. Maçın ardından UEFA puan durumu merak konusu oldu. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel UEFA ülke puan sıralaması…

ensonhaber.com Türkiye, UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta oynanan dört maçın ardından Avusturya'yı geride bırakan Türkiye, 10. sıraya yükselmişti. Temsilcilerimizin Beşiktaş, Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Galatasaray'ın ön eleme turu mücadeleleri, Türkiye'nin ülke puanına katkı sağlıyor. Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, Olimpija’yı 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Dün akşam gerçekleşen heyecan dolu maçın ardından futbol tutkunları güncel UEFA ülke puan sıralamasını araştırıyor. İşte güncel tablo… UEFA Ülke puan sıralaması 1- İngiltere 88.928 2- İspanya 75.927 3- İtalya 71.569 4- Almanya 69.552 5- Hollanda 53.000 6- Fransa 51.914 7- Portekiz 47.149 8- Belçika 35.600 9- İskoçya 31.050 10- Türkiye 29.350 11- Avusturya 29.300 12- İsviçre 28.475 13- Sırbistan 27.175 14- Norveç 25.250