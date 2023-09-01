UEFA ülke sıralaması güncel: Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşamalarına katılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, ülke futbolunun uluslararası arenadaki başarısını sürdürmeye devam ediyor.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmasının ardından, Fenerbahçe ve Beşiktaş da rakiplerini eledi.
Ülkemizi temsil eden Fenerbahçe ve Beşiktaş, Avrupa macerasına grup aşamasında devam edecekler.
Ancak Adana Demirspor, dün akşam Genk’e penaltılarda yenilerek Konferans Ligi’ne veda etti. Yapılan karşılaşmaların sonucunda ülke puanı da güncellendi.
Heyecan dolu karşılaşmaların ardından vatandaşlar güncel ülke puanını araştırmaya başladı. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte ülke puanı son durum…
UEFA Ülke puan sıralaması
1- İngiltere: 89.178
2- İspanya: 75.989
3- İtalya: 71.712
4- Almanya: 69.767
5- Hollanda: 55.100
6- Fransa: 52.331
7- Portekiz: 48.316
8- Belçika: 38.600
9- TÜRKİYE: 32.850
10- İskoçya: 31.650
11- Avusturya: 30.000
12- İsviçre: 29.775
13- Sırbistan: 27.375
14: Danimarka: 26.950
15: Norveç: 26.625