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UEFA ülke sıralaması güncel: Bakın Türkiye kaçıncı sırada! Abone Olun

UEFA ülke sıralaması güncel: Bakın Türkiye kaçıncı sırada! Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, Fenebahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor maçlarının ardından güncel ülke puanı merak konusu oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

ensonhaber.com UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşamalarına katılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, ülke futbolunun uluslararası arenadaki başarısını sürdürmeye devam ediyor. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmasının ardından, Fenerbahçe ve Beşiktaş da rakiplerini eledi. Ülkemizi temsil eden Fenerbahçe ve Beşiktaş, Avrupa macerasına grup aşamasında devam edecekler. Ancak Adana Demirspor, dün akşam Genk’e penaltılarda yenilerek Konferans Ligi’ne veda etti. Yapılan karşılaşmaların sonucunda ülke puanı da güncellendi. Heyecan dolu karşılaşmaların ardından vatandaşlar güncel ülke puanını araştırmaya başladı. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte ülke puanı son durum… UEFA Ülke puan sıralaması 1- İngiltere: 89.178 2- İspanya: 75.989 3- İtalya: 71.712 4- Almanya: 69.767 5- Hollanda: 55.100 6- Fransa: 52.331 7- Portekiz: 48.316 8- Belçika: 38.600 9- TÜRKİYE: 32.850 10- İskoçya: 31.650 11- Avusturya: 30.000 12- İsviçre: 29.775 13- Sırbistan: 27.375 14: Danimarka: 26.950 15: Norveç: 26.625

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