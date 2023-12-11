Ulusal Ajans’tan Milli Eğitime uyarı! Erasmus projelerinde usulsüzlük mü yapılıyor? Ulusal Ajans Erasmus projeleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığına uyarı yaptı. Erasmus projelerinde usule aykırı işlemler yapılıyor…

ensonhaber.com

Milli Eğitim Bakanlığı’na Erasmus projeleri hakkında uyarı geldi. Uyarıyı yapan Ulusal Ajans projelerin düşük kaltede ve yetersiz olması sebebiyle kurumlar denetlendi.

Türkiye Ulusal Ajansı Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaştığı metinde Erasmus projeleri kapsamındaki okullar başta olmak üzere bakanla bağlı tüm kurumlarda her yıl 45 milyon Euro hibe desteği tahsis edilmekte olup bu tutar on binlerce öğrenci öğretmenin yurtdışında faaliyetlerini sürdürmesine yardımcı olduğunu paylaştı.

Öğrenci ve öğretmenlerin yurtdışındaki eğitimleri için ayrılan bütçeler, kaliteli standartları sürdürebilmeleri ve yeme içme gibi hizmetleri alabilmeleri için yeterli düzeyde olmasına rağmen, bu uygulamada projelerin, hizmet kalitesinden uzak ve yetersiz bir şekilde sunulduğu iddia ediliyor. Bu durumun, proje sahibi kurumların ayrılan hibeleri kar amacı güden firmalara devretmelerinden kaynaklandığı anlaşıldı.

Proje için ayrılan bütçenin büyük bir kısmı, danışmanlık hizmetlerine yönlendirilerek organizasyon tarafından harcanıyor. Ancak, bu noktada projenin yönetimi danışmanlık ve organizasyon firmalarına bırakıldığı için, okullarda görev yapan personelin bu firmalarla bir şekilde menfaat ilişkisi içinde olduğu izlenimi yaratıyor.

Organizasyon danışmanlıklarına sert uyarı

Ulusal Ajans yapmış olduğu açıklamada temel hedeflerinin, proje faaliyetlerinin ülke ve eğitim politikalarına uygun şekilde icra edilmesi gerektiğini ve verilen tüm hibelerin doğru şekilde kullanılmasının olduğunu paylaştı. Hibe yönetimi adına kar amacı güden üçüncü taraflar için ise bu amaca ulaşmayı engel oldukları belirtildi. Bu kapsam ile birlikte bakanlık tarafından tedbirler alınması gerektiği ve alınacak tedbirlerin neler olduğu paylaşıldı. Tedbirlerin uygulanması ile birlikte kurum, öğrenci ve öğretmenlerin hibelerden gerçek oranda fayda elde etmeleri mümkün olacak. Eğer bu uyarılar dışında yapılmaya devam edilirse projeler usulüne uygun olarak gerçekleştirilememiş sayılacak. Ve böylece Milli Eğitim Bakanlığı Ulusal Ajans’ın yapmış olduğu açıklama ile bu şekilde uyarılmış oldu.