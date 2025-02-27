Ulusal Staj Programı başvuruları bitti mi? Son başvuru tarihi ne zaman?

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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından koordine edilen Ulusal Staj Programı, kamu ve özel sektörden 7 binin üzerinde kurum ve kuruluşun dahil olmasıyla yoğun ilgi görüyor.

Program binlerce genci fırsat eşitliği temelinde staj, iş gölgeleme ve mesleğe hazırlık eğitimleri gibi erken dönem kariyer fırsatları ile buluşturmaya devam ederken son başvuru tarihi merak ediliyor.

2020'den bu yana uygulanan ve şu ana dek 1 milyon 250 bin öğrencinin başvurduğu bu öğrencilerden 800 bin öğrenciye ise iş imkanı sunan program için geri sayım başladı. Peki, Ulusal Staj Programı başvuruları ne zaman bitecek?

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı'nın 2025 yılı başvuru süreci, 28 Şubat saat 23.59'da sona erecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Söz konusu programa yalnızca, Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde örgün eğitim gören lisans ve ön lisans öğrencileri ile yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans veya doktora eğitimine devam eden Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi öğrenciler başvuruda bulunabiliyor.

Lisans programlarında eğitim gören adayların 2, 3. veya 4. sınıf olması, ön lisans programlarında eğitim gören adayların ise 1. veya 2. sınıf öğrencisi olması gerekiyor.