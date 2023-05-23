Ümit Özdağ ikinci turda kimi destekleyecek? Ümit Özdağ ikinci tur kararını ne zaman açıklayacak? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ikinci turda destekleyeceği ismi ne zaman açıklayacağı merak ediliyor. İşte o tarih..

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %50'yi bulan bir aday olmadığı için seçimler ikinci tura kaldı.

YSK tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre 1. turda Recep Tayyip Erdoğan %49.52, Kemal Kılıçdaroğlu %44.88, Sinan Oğan %5.17 ve Muharrem İnce ise %0.43 oranında oy aldı.

Bu sonuçlara göre ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. Seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceği merak edilmeye başlamıştı.

Sinan Oğan dün yaptığı bir açıklama ile seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Bu açıklama sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ikinci turda kimi destekleyeceği merak edilmeye başladı.

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ile bazı görüşmeler gerçekleştiren Ümit Özdağ bugün yaptığı bir açıklama ile kararını ne zaman açıklayacağını duyurdu.

Ümit Özdağ yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Süreç devam ediyor, henüz kararımız netleşmedi. Kılıçdaroğlu ile akşam görüşüp kararımızı yarın 11'de açıklayacağız." dedi.

Sinan Oğan'ın kararı hakkında bir açıklama yapan Ümit Özdağ, "Sinan Bey'in kendi taktiridir. Zafer Partisi'ni bağlamamaktadır. Bu noktada Sinan Bey'le farklı düşünüyoruz. Üzerinde durmuyoruz ve hayat devam ediyor." ifadelerine yer verdi.