Ümraniyespor - Beşiktaş maçı ne zaman? Ümraniyespor BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler) Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Ümraniyespor'a konuk olacak. Sezonun bitimine kısa bir zaman kala heyecan büyüyor. Ümraniyespor - Beşiktaş maçı için detaylar belli oldu. İşte maçın detayları ve muhtemel 11'leri...

Spor Toto Süper Lig'de sezon bitimine kısa bir zaman kala heyecan giderek büyüyor. Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Ümraniyespor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etmişti. Bu maçta da hanesine 3 puan yazdırmak istiyor. Ev sahibi Ümraniyespor, 28 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi alarak topladığı 23 puanla 18. sırada yer alıyor. Konuk ekip Beşiktaş ise, 29 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 59 puanla 3. sırada yer alıyor. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş’ta Tayyip Talha Sanuç ve Dele Alli, rahatsızlıkları sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Müsabakaya kısa bir zaman kala detaylar belli oldu. Peki Ümraniyespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar ve muhtemel kadro... Ümraniyespor - Beşiktaş maçı ne zaman? Ümraniyespor-Beşiktaş maçı bugün saat 19.00’da başlayacak. beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak olan maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Muhtemel 11'ler Ümraniyespor: Berke, Glumac, Avounou, Epureanu, Geraldo, Kartal, Valentin, Onur Atasayar, Kayode, Sekidika, Umut Nayir Beşiktaş: Mert, Onur, Saiss, Coley, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Ghezzal, Redmond, Cenk, Aboubakar.