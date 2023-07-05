Umre kayıtları ne zaman başlıyor? 2023 Umre fiyatları ne kadar, kaç TL? Diyanet açıkladı! Kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen vatandaşların gündeminde umre kayıtları yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanı 2023-2024 Umre kayıtlarına ilişkin detayları açıkladı. Peki 2023-2024 Umre başvuruları ne zaman başlıyor ve ne kadar? İşte Diyanet’in açıklaması…

Kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için heyecanlı bekleyiş sona eriyor!

Diyanet İşleri Başkanı, 2023-2024 Umre kayıtlarına ilişkin detayları açıkladı ve umre başvurularının ne zaman başlayacağını ve ne kadar ücrete tabi olacağını duyurdu.

Müjdeli haberle gelen açıklamalar, umre ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor.

2023-2024 umre kayıtları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen tarihler doğrultusunda yapılacak.

Diyanet’in açıklamalarına göre, umre kayıtları için başvuruların başlangıç tarihi ve süresi netleştirildi. Bu tarihte başvuru yapacak vatandaşlar, umre heyecanını yaşamak için ilk adımı atmış olacaklar.

Peki Umre başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2023-2024 Umre kayıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

2023-2024 Umre kayıtları ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2023-2024 yılı umre tarihlerini şu sözlerle açıkladı:

“2023-2024 Umre dönemi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde 15 Ağustos 2023 tarihi itibariyle başlıyor İnşallah. Kutsal toprakların özlemini çeken vatandaşlarımız 10 Temmuz itibariyle kayıtlarını yapabilecektir. Vatandaşlarımızın çıkacakları bu kutlu yolculuk hayırlı ve makbul olsun.​​​​​​”

Umre fiyatları ne kadar?

2023 Umre fiyatları hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde konu ile ilgili duyuru yayınlanması bekleniyor. Açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.