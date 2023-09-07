Umreye giden Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu açıklamalarıyla takdir topladı "Şükür kavuşturana" Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, kutsal topraklara yaptığı umre ziyareti sonrasında duygularını paylaştı. Aktürkoğlu’nun samimi açıklamaları hayranları tarafından takdir topladı.

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ensonhaber.com

Galatasaray'ın genç yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu, kutsal topraklarda gerçekleştirdiği umre ziyareti sonrasında duygusal açıklamalarda bulundu.

Aktürkoğlu, futbol kariyerindeki başarısıyla olduğu kadar kişisel hayatı ve duygusal anlarıyla da gündemde yer alıyor.

Genç futbolcu, futbol kariyerinin yanı sıra insani değerlere de verdiği önemle adından sıkça söz ettiriyor.

Kerem Aktürkoğlu, umre ziyareti sonrasında yaptığı açıklamayla hayranlarının takdirini topladı.

Ziyaretinin ilk anlarından itibaren bu kutsal mekanların içsel huzurunu ve manevi değerlerini derinden hissettiğini ifade eden Aktürkoğlu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Kutsal topraklarımızın manevi anlamda inanılmaz bir atmosferi var. İlk geldiğimiz günden beri zaten bunu insan hissediyor."

Yıldız futbolcu bu kutsal topraklara gelme fırsatının herkese nasip olmasını temenni etti. Aynı zamanda, yapılan duaların ve ibadetlerin kabulünü dileyerek, manevi yolculuklarının herkese huzur ve bereket getirmesini umduğunu belirtti.