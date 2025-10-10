Üniversiteler 3 yıla mı düştü? Kimler 3 yılda mezun olabilecek? İşte yeni sistem

4 yıllık lisans süresi değişiyor...

Türkiye’de yükseköğretim sistemi köklü bir dönüşümün eşiğinde.

YÖK’ün yeni reform çalışması, üniversitelerin öğrenim süresini yeniden şekillendirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın açıklamalarıyla birlikte “üniversite eğitimi 3 yıla mı düşecek?”, “üniversiteler 3 yıl mı olacak?” merak ediliyor.

Yeni model, özellikle başarılı öğrenciler için üniversite eğitimini 3 yılda tamamlama imkânı sunuyor.

Peki; Üniversiteler 3 yıla mı düştü? Kimler 3 yılda mezun olabilecek? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELER 3 YILA MI DÜŞTÜ

YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretim sisteminde ders yüklerinin güncellenmesi ve programların sadeleştirilmesi yönünde çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Ders yüklerinin öğrencilerimize güncellenmiş bilgi ve nitelikli beceriler kazandıracak şekilde yeniden yapılandırılması en önemli gündem maddelerimiz arasında bulunmaktadır" dedi.

ÇOĞU LİSANS PROGRAMI 3 YILDA TAMAMLANABİLECEK

YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamalarında şu ifadeler öne çıktı:

"Yaz okullarının asli fonksiyonuna geri dönmesini ve dileyen öğrencilerin üst sınıflardan ders alacak şekilde yeniden düzenlenmesi bu yıl sağlanacaktır. Böylelikle birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi öğrencilerimiz için çoğu lisans programını 3 yılda tamamlama imkanı doğacak, yükseköğretim sistemimiz hem daha verimli hem de uluslararası standartlarla daha uyumlu bir yapıya kavuşacaktır."

İŞTE ŞARTLARI

YÖK’ün hazırladığı düzenlemeye göre, aşağıdaki kriterleri sağlayan öğrenciler lisans eğitimlerini 3 yılda tamamlayabilecek:

Not ortalaması en az 3.00 ve üzeri olan,

Ders tekrarı yapmayan,

Programın zorunlu ders ve kredi yükünü erken tamamlayan öğrenciler.

NE ZAMAN UYGULANACAK

YÖK, 2030 vizyonu kapsamında bu modeli kademeli olarak hayata geçirmeyi planlıyor.

Üniversite 3 yıl mı oldu veya üniversiteler 3 yıla düştü mü sorularının kesin yanıtı, 2026-2027 akademik yılıyla birlikte netleşecek.