Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman geçecek? Cumhurbaşkanı açıkladı.. Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçeceği tarih merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün katıldığı bir canlı yayında konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair bazı açıklamalarda bulundu. Üniversitelerin ne zaman açılacağı konusu son dönemde sık sık gündeme geliyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan deprem felaketinin ardından üniversiteler uzaktan eğitime geçti.

Deprem felaketi sonrası uzaktan eğitime geçen üniversitelerin yüz yüze eğitime ne zaman devam edeceği uzun süredir merak ediliyor.

Dün bir canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üniversitelerin yüz yüze eğitime ne zaman geçeceği hakkında bazı açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "YÖK'e gerekli talimatları verdik. 'Online sistemle biraz devam edelim' diyoruz. KYK yurtlarımız çok işimizi görüyor. Çünkü yurtlarda bir güven var. Yemek her şey orada çıkıyor. Çocuklar için abur cubur da var. Şartlar elverişli olursa hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir. Bunun için depremzedelerimizin huzurlu barınabilecekleri kapasitenin oluşması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklamalar yapan YÖK başkanı Erol Özvar "Uzaktan öğretim kararı 2023 yılı Nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecektir. Şartlar elverişli hale gelirse Yükseköğretim Kurulu kararlarıyla harmanlanmış (hibrit) öğretim usulleri de değerlendirmeye alınabilecektir." dedi.