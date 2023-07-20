Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Ayın kaçında başlayacak? Üniversite sınav sonuçları açıklanınca adaylar eğitim yılının başlangıç tarihini araştırmaya başladı. Özellikle şehir dışından gelecek olanlar, "üniversiteler ne zaman açılıyor" sorusuna yanıt arıyor.

Üniversitelerin açılış tarihi, YKS sonuçlarının ardından gündeme geldi.

Üniversite tercihi yapacak olan öğrenciler, okulların ne zaman açılacağını merak ediyor.

Şehir dışında okuyacak adaylar, hazırlıklarını tarihlere göre tamamlayacak.

2023-2023 eğitim öğretim yılı tarihleri YÖK tarafından belirlenecek. Bu kapsamda "üniversiteler ne zaman açılacak", "yeni dönem ne zaman başlayacak", "üniversiteler hangi ay, ayın kaçında açılıyor" gibi sorular da yanıt bulacak.

Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte detaylar...

Üniversitelerin açılış tarihi 2023

Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı.

Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor. Üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.