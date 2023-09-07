Üniversiteler ne zaman açılacak, süre uzatıldı mı? 2023-2024 üniversite akademik takvimi Üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla milyonlarca öğrencinin gündeminde üniversite açılış tarihi yer alıyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Süre uzatıldı mı? İşte akademik takvim…

ensonhaber.com Üniversiteler, yeni akademik yıl için hazırlıklarını sürdürüyorlar. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrencinin gözleri üniversitelerin açılış tarihine çevrildi. Uzun bir yaz tatilinin ardından üniversitelerin ne zaman açılacağını öğrenmek için sabırsızlanıyorlar. 2023-2024 öğretim dönemi için hazırlıklarını sürdüren üniversite öğrencileri, 'üniversiteler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtını bekliyordu. Bu konu kapsamında beklenen açıklama geldi. İşte 2023-2024 dönemi üniversitelerin açılış tarihi… Üniversiteler ne zaman açılacak? Eylül ayı içerisinde açılması beklenen İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Ünivesitesi, Ankara Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin de içinde olduğu bazı üniversitelerin açılış tarihi 2 Ekim’e ertelendi. Bazı üniversitelerde ise akademik takvim değişmedi.

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