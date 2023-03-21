Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler Nisan ayında açılacak mı? Ülkemizde Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremler sonrası üniversitelerin pek çoğu uzaktan eğitime geçmişti. Peki üniversiteler ne zaman açılacak?

Şubat ayında Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremlerden sonra üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Ardından yalnızca zorunlu olan bölümler haricinde kalan bütün bölümler uzaktan öğretime devam etme kararı almıştı. Gelişmeler sonrası üniversitelerin açılacağı tarih merak edilmeye başlandı.

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Milyonlarca öğrenci üniversitelerin açılacağı tarihi merak ediyor. Son olarak YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından üniversitelerin ne zaman açılacağı söylenmişti.

Açıklamalara göre şu anda uzaktan eğitim şeklinde devam eden üniversiteler için Nisan ayının başında yeni bir değerlendirilme yapılarak karar verilecek. Buna göre koşulların sağlanması durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim de yapılabilecek. Ayrıca karma yani hibrit öğrenim seçeneği de masaya yatırılmış olacak.

Bunun yanı sıra depremden etkilenen kişiler benzer başka bir üniversitede yüz yüze şekilde de öğrenim görebilecek. Özvar bu konuyla ilgili ise "Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet eden ve diğer illerde eğitim gören öğrencilerden uygulamalı eğitime devam edecek olanlar, talebi halinde birinci derece yakınlarında ikametgahı ya da geçici ikametgahının bulunduğu illerdeki üniversitenin eşdeğer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimi alabilecekler." şeklinde konuştu.