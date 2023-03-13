Üniversiteler Nisan ayında açılacak mı? YÖK Başkanı açıkladı! Üniversiteler ne zaman açılacak? Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası uzaktan eğitim kararı alınmış ve üniversiteler uzaktan eğitime geçmişti. Üniversitelerin ne zaman açılacağı yüz yüze eğitime ne zaman başlanacağı öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı. YÖK Başkanı Erol Özvar'dan konu hakkında yeni bir açıklama geldi.

Ülkemizde meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremler sonrası depremzedeler KYK yurtlarına yerleştirilmiş ve üniversitelerde uzaktan eğitim sürecine geçilmişti.

Konu ile ilgili YÖK tarafından açıklama yapılmış ve bahar döneminin 20 Şubat 2023 tarihinde online yani uzaktan şekilde başlayacağı söylenmişti. Gelişmeler sonrası pek çok öğrenci yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını merak ederken, YÖK Başkanı Erol Özvar'dan yeni açıklama geldi.

Üniversiteler Nisan ayında açılacak mı?

Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilmesiyle ilgili konuşan YÖK Başkanı Erol Özvar, Nisan ayı için yüz yüze eğitim kararının değerlendirileceğini ifade etti.

48 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversitelerde bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesi kararı alınmıştı. Alınan karar sonrası Nisan ayının ilk günlerinde durumun yeniden değerlendirileceği belirtilmişti.

YÖK Başkanı Erol Özvar, bu kez yeni bir açıklama yaparak "Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde önümüzdeki ay üniversitelerde yüz yüze ve hibrit (karma) eğitime geçilebilir" ifadelerini kullandı.