Üniversitelerde Adalet Bölümü kapatıldı mı, neden? YÖK'ün kararı... 2 yıllık ön lisans seviyesinde eğitim veren Adalet bölümü, binlerce öğrenci tarafından tercih ediliyordu. YÖK, alınan yeni kararı duyurdu. Bu kapsamda, adalet bölümleri kapatıldı mı sorusu merak konusu oldu. İşte son durum...

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Yükseköğretim Kurulu'ndan son dakika gelen Adalet bölümü açıklaması hem bölüm öğrencilerini hem de bu bölüm için çalışan adayları heyecanlandırdı.

2 yıllık ön lisans eğitimi verilen adalet bölümü, hukuk bölümüne geçiş imkanı sağlaması ve çalışma alanının geniş olması sebebiyle çok fazla tercih ediliyor.

Meslek yüksek okullarından birisi olarak öne çıkan Adalet bölümü, YÖK'ün son kararı ile gündeme geldi.

Peki, Adalet bölümü kapatıldı mı? İşte, YÖK'ten Adalet Meslek Yüksekokulları kararı...

Adalet bölümü kapatıldı mı?

Üniversiteler bünyesindeki “adalet” önlisans programları kapatıldı, yerine “mahkeme büro hizmetleri” programı açılabilmesine karar verildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) sitesinden yaptığı açıklamada “Yükseköğretim kurumları bünyesindeki ‘Adalet’ ve ‘Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği’ ön lisans programları dönüştürülerek ‘Mahkeme Büro Hizmetleri’ programı açılabilmesine karar verilmiştir. Adalet Meslek Yüksekokulları, meslek yüksekokulları adı altında yine aynı üniversitelerde üniversite yönetimlerinin teklifi ile devam edebilecektir.” İfadelerini kullandı.

Buna göre 42’si Türkiye’de altısı KKTC’de toplam 48 meslek yüksekokulu kapatıldı.

Hukuk yolu kesildi

YÖK’ün resmi yazısında, Adalet Bakanlığı’nın ihtiyaç planlamaları ile adalet sistemindeki personel ihtiyacı gerekçeler arasında yer aldı.

Mezun ve öğrenim gören öğrencilerin haklarının korunması kaydıyla, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yoluyla hukuk fakültelerine geçiş de artık mümkün olmayacak.