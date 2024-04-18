Ünlü dondurma markasında plastik ve metal skandalı! Geri toplatılıyor Dondurma devi Magnum, İrlanda'da satılan popüler ürünlerinden birini "olası plastik ve metal parçaların varlığı" nedeniyle geri çağırdı.

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Dünyaca ünlü dondurma markasında skandal...

İrlanda Gıda Güvenliği Otoritesi (FSAI), muhtemelen plastik ve metal parçalar içerebileceğini söylediği belirli Magnum Bademli dondurma partilerini acilen geri çağırdı.

Birleşik Krallık menşeli Magnum Bademli Dondurma 3 x 100 ml'lik çoklu ambalaj geri çağrılıyor.

Uyarı geldi

FSAI, etkilenen partileri satıyor olabilecek mağazalara, "Perakendecilerden ilgili partileri satıştan kaldırmaları ve satış noktalarında geri çağırma bildirimleri göstermeleri talep ediliyor" dedi.

Yetkililer, ürünleri satın alan kişilere bu ürünleri tüketmemeleri yönünde uyarıda bulunuyor.