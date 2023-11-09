Ünlü ekonomist duyurdu: Dolar o tarihte zirve yapacak! Ünlü ekonomist Prof. Dr. Oğuz Oyan dolar kuru hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Oyan, o tarihte doların zirve yapabileceğini belirtti.

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Dolar kuru, son günlerde yükselişe girdi ve 28,50 TL seviyesini aştı.

Türk ekonomisinin nabzını tutan ekonomistler, dolar kurundaki bu artışın nedenlerini ve gelecekteki olası seviyelerini tartışıyor.

Bu konuda ünlü ekonomist Prof. Dr. Oğuz Oyan'ın açıklamaları dikkat çekti.

Prof. Dr. Oğuz Oyan, dolar kuru konusunda geleceğe dair tahminlerde bulunurken, orta vadeli planlamaların dolar kurunun daha da yükseleceğini işaret ettiğini belirtiyor.

Peki dolar neden yükseliyor? 2024 yılında dolar ne kadar olacak? İşte Oğuz Oyan’ın açıklamaları…

Dolar kuru frenlenmiş vaziyette

Prof. Dr. Oğuz Oyan, dolar kurunu değerlendirirken Haziran ve Temmuz aylarındaki yüzde 30’luk artışın ardından durduğunu belirtti. Ardından açıklamasına şu sözleri ekledi:

“Sonrasındaki 4,5 ayda ise sadece 2,5 TL civarında bir artış oldu. 6 TL’lik artış sadece Haziran ayında olmuştu. Dolayısıyla döviz kurlarındaki artış gemlenmiş, frenlenmiş vaziyette.”

Dolar kurunun frenlenmesiyle ilgili, “Bunun arkasında Merkez Bankası’nın faiz artırımı, swap anlaşmaları, dış kaynak bulma çabaları, IMF ile ilişkilerin düzeltilmesi gibi faktörler var. Ayrıca seçim öncesi dolar kurunu baskılamak için de çeşitli yöntemler kullanılıyor. Örneğin kamu bankalarının döviz satması, döviz mevduatına vergi getirilmesi, döviz alım satımına kısıtlamalar getirilmesi gibi.” İfadelerine yer verdi.

2024’te 36 TL’yi aşacak

2024 yılı için tahminde bulunan Oğuz Oyan, “Açıklanan bir Orta Vadeli Program var ve 2024 yılında 36 TL ortalamayı bulacak bir dolar kurundan bahsediyoruz. Eğer ortalaması oysa dolar kurunun yukarı gitmesi öngörülüyor. Şu anda dolar kuru 28 TL seviyesinde kalıyor ve yıl sonunda 30 TL’ye gidebilir. Ancak 2024’te dolar kuru daha yüksek noktalara ulaşacaktır. Seçime kadar dolar kurunu baskılamaya devam ederler. Sonrasında serbest bırakırlar ve kur 36 TL ve üzerine yükselir.” dedi.

NOT: Yatırım tavsiyesi değildir.