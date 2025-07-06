Ünlü mobilya devi Alfemo satıldı! İşte, yeni sahipleri…

Türkiye’nin önde gelen mobilya devleri bir bir el değiştirmeye devam ediyor. TMSF bünyesinde bulunan İstikbal Mobilya ve Bellona Mobilya’nın satışa çıkmasının ardından bu kez Alfemo Mobilya’da satıldı..

64 mağazasıyla yurt içinde, 21 konsept noktasıyla yurt dışında faaliyet gösteren mobilya devin satışı sektörde büyük bir yankıya neden oldu.

20’den fazla ülkeye ihracat yapan, modüler mobilya, döşemeli grup ve yatak üretiminde faaliyet gösteren Alfemo markasının yeni sahipleri şaşırttı.

ZEREN GRUP BÜNYESİNDE HİZMET VERECEK!

Türkiye’nin köklü yatırım grupları arasında yer alan Zeren Group Holding, Alfemo Mobilya’yı satın alarak mobilya sektörüne güçlü bir giriş yaptı.

Zeren Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Yiğit Zeren, satın almayla ilgili yaptığı açıklamada, Alfemo’nun markalarına katılmasının grup için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Zeren, “Yurt dışında önemli yatırımları olan bir grup olarak, Alfemo’nun hem Türkiye’deki hem de global pazardaki varlığını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Rekabet Kurulu onayının ardından gerçekleşen bu satın almanın ne kadara gerçekleştiği ise gizemini koruyor.