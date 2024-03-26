Ünü isimlerle gündeme gelmişti! Sünnet derisi enjeksiyonu nedir? Kimler için uygundur? Birçok kişi tarafından yapılan estetik işlemlerin arasında sünnet enjeksiyonu son zamanlarda gündemde. Ünlü isimlerinde tercih ettiği bu işlem ne işe yarıyor? Ne gibi fayda sağlıyor? İşte, sünnet derisi enjeksiyonu hakkında bilmeniz gerekenler…

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Hemen her yaşta dur durak bilmeden herkesin yaptırdığı estetik işlemler çığ gibi büyüyor. Akıllarda ki güzellik algısına uygun bir görüntüye kavuşmak için bıçak altına yatanların sayısı hızla çoğalıyor.

Bu estetik işlemler arasında son zamanlarda birçok ünlü ismin tercih ettiği sünnet derisi enjeksiyonu dahil olmuş durumda.

Bu sünnet derisi enjeksiyonu, Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanan hücresel uygulamalardan biri olarak uygulanıyor.

Peki ya sünnet derisi enjeksiyonu nedir?

Sünnet derisi enjeksiyonu, yenidoğan döneminde sünnet olmuş bebeklerin sünnet derisindeki fibroblastların laboratuvar ortamında çoğaltılarak ihtiyaç olan bölgeye enjekte edilmesiyle gerçekleştirilen bir kök hücre tedavisi yöntemidir.

Alloblast kök hücre tedavisinin pek çok avantajı vardır. Bunlardan en önemlisi fibroblastların, hyaluronik asit, kolajen ve elastin gibi üretimi zamanla azalan molleküllerin miktarını ve kalitesini arttırmasıdır.

Bu moleküllerin azalması cildimizde yıllar içerisinde meydana gelen yaşlanma belirtilerinin sebebidir. Dolayısıyla cildimizin daha genç, sıkı ve parlak gözükmesini istiyorsak alloblast kök hücre tedavisi harikalar yaratabilir.

Sünnet derisi enjeksiyonunu kimler yaptırmalı?

Cildinizde sarkma, leke, kırışıklık gibi problemleriniz varsa, kalıcı sivilce izlerinden muzdaripseniz veya daha genç ve parlak bir görüntü istiyorsanız Alloblast kök hücre tedavisi için ideal aday olabilirsiniz. Bu tedavi elastin, kolajen ve hyulorik asit gibi cildin genç görünümünü koruyan moleküllerin üretimini teşvik ederek sizi eşsiz bir dinamizme kavuşturur.