Unutarak yemek içmek orucu bozar mı? Unutarak yemek içmek orucu bozar mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte merak edilen bu soruya Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği cevap..

Ramazan ayının içerisinde bulunduğumuz şu günlerde oruç hakkında aramalar hız kazandı.

Oruç hakkında merak ettiklerini arama motorlarında arayan vatandaşlar orucu bozacak durumları sıklıkla araştırıyor.

Ramazan ayında en çok merak edilen sorular arasında ise "Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?" sorusu yer alıyor.

Vatandaşlar konu hakkında merak ettikleri bu soruyu Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sordu.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinde yer alan sıkça sorulan sorular kısmında yer alan "Ramazan ayında eşlerin cinsel ilişkide bulunması caiz midir?" sorusunun cevabını sizler için derledik.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt..

Soru

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nın cevabı

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.) , “Bir kimse oruçtu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” buyurmuştur. Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkar ve orucuna devam eder.