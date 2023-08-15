Upwelling nedir, neden olur? Karadeniz merak etti! Karadeniz kesimi için gündeme gelen "upwelling" merak konusu oldu. Upwelling denilen doğa olayı nedir, neden ve nasıl olur araştırılıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

Haftalardır etkili olan El Nino, Eyyam-ı Bahur ve son olarak Basra sıcaklıkların ardından şimdi de "upwelling" olayı dikkat çekti. Twitter üzerinden yaptığı hava durumu uyarıları ile bilinen Hava Forum adlı platform, Karadeniz bölgesinde sıcaklıkların düşeceği ve poyrazın etkili olacağı konusunda uyarılarda bulundu. Uyarının ardından Karadeniz’in sahil kesimlerinde upwelling yaşandığı ortaya çıktı. Vatandaşlar upwelling nedir ve nasıl olur merak ediyor. İşte ayrıntılar... Upwelling nedir Upwelling, "deniz soğuğu" olarak adlandırılan ve derinlerdeki soğuk suyun sert rüzgarlarla yer değiştirerek yüzeye çıkmasıyla oluşan doğa olayıdır. Yüzeyde bulunan ılık su, tabana taşınır ve daha soğuk suların yerini alır. Öyle ki, sıcaklık düşüşleri 15 - 20 derece boyutunda bir yaşanabilir. Bu durumlarda ani deniz soğuması nedeniyle sis gerçekleşirken, sağlıksa problemleri de açığa çıkabilir.