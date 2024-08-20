Usta aşçıların sırrı ortaya çıktı! Suyunu sıkıp dökün, yoğurdu ekşime derdinden kurtarın... Birçok kişi yoğurdu marketten almak yerine kendi mayalamayı tercih eder. Ancak evde mayalanan yoğurtta market yoğurduna kıyasla daha çabuk ekşir. Sizde yoğurt mayalarken onu sıkıp suyunu koyun yoğurdunuzun raf ömrü nasıl uzuyor görün.

Editör: Seda Yeşilyurt

Sağlık açısında sayısız faydası olan yoğurt mutfakların vazgeçilmez besinleri arasında ilk sıralarda yer alır. 7’den 70’e herkesin severek tükettiği yoğurdu çoğu kişi marketten almak yerine kendi mayalamayı tercih eder.

Ancak evde mayalanan yoğurdun raf ömrü market yoğurduna kıyasla daha az olur. Kısa sürede ekşiyen yoğurt birçok kişi tarafından tüketim tercihi dışında kalabilir.

Usta aşçılar kısa sürede ekşiyen yoğurtlar için sırlarını paylaştı. Sizde yoğurt mayalarken o ürünün suyunu sıkıp koyun raf ömrü nasıl ikiye katlanıyor görün.

EKŞİME DERDİNE SON VERİYOR

Evde mayalanan yoğurtta herhangi bir katkı maddesi olmadığından daha kısa sürede ekşime sorunu ile karşı karşıya kalır. Ekşime sorunun en temel nedeni ise evde mayaladığınız yoğurtta bulunan canlı bakterilerdir.

Söz konusu bakteriler her ne kadar yoğurdun fermente olmasını sağlayarak kıvam ve tat kazandırıyor olsa da aynı zamanda kısa sürede çoğalarak yoğurdun ekşimesine de neden olurlar.

Bu sorundan kurtulmak ve yoğurdunuzun raf ömrünü uzatmak için mayalama sırasında limon suyu sıkmanız yoğurdun pH dengesini sağlayarak ekşime sürecini yavaşlatarak mayaladığınız yoğurdunuzun daha uzun süre taze kalmasını sağlayacak.