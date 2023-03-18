Haşlanmış yumurta en basit nasıl soyulur? Fıstık soyar gibi yumurta soymaya hazır olun Her sabah yumurta yemek hem sevdiğimiz bir olaydır hem de sağlığımız için oldukça faydalıdır. Ancak yumurtayı kolayca soymak isteyenlerin de sayısı bir hayli fazla. Yumurtaı pişirdikten sonra kabuklarından tek bir iz bile kalmadan soyabilmek mümkün. Nasıl mı? İşte sırrı...

Haşlanmış yumurtanın faydaları say say bitmiyor. Uzmanlar bile güne en az 2 adet yumurta yiyerek başlanılması gerektiğini söylüyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiren yumurta, hastalıklardan korunmamıza ve kolayca savaşmamıza yardımcı oluyor.

Kas ve kemik gelişiminde de büyük bir etkisi var. Özellikle çocuklarının çok güçsüz ve zayıf olduğunu düşünenler, kesinlikle yumurta yedirmeyi aksatmamalı.

Gelişim çağındaki çocuklara katkı sağlayan yumurta, onların daha sağlıklı büyümesine de destek oluyor.

İçerdiği amino asit ve vitaminler ile vücudu besliyor. Aynı zamanda da kalp sağlığını koruyor.

Yumurtanın faydaları bu kadarla sınırlı değil. Saymakla bitirmek imkansız ancak yazının asıl amacı, haşlanmış yumurtayı daha kolay soyabilmek.

Haşalnmış yumurtayı pratik bir şekilde, saniyeler içinde soymak için ise aşağıdaki detaylara göz atın!

Haşlanmış yumurta en kolay nasıl soyulur?

- Yumurtanın kolay bir şekilde soyulması için kaynadığı suyun içerisine mutlaka 1 dilim limon veya 1 tatlığı kaşığı elma sirkesi ekleyin.

Böylelikle yumurta çatlamadığı gibi aynı zamanda da çabuk soyuluyor.

- Yumurtayı kaynatmadan önce suya bir çay kaşığı kabartma tozu ekleyin.

- Yumurtayı temiz bir zeminde avuç içinizde hafifçe bastırarak gezdirin.

- Yumurtanın sivri olmayan ucunu bir kaşık yardımıyla kırın. Açılan boşluktan kaşığı içeriğe sokarak yumurtayı 20 saniyede soyun.