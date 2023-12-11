Hiçbir usta söylemiyor! Bu tüyoyla evler hamam gibi olacak... Soğuk havanın içeri girmesini engelleyerek, kış boyunca evinizin sıcaklığını koruyabilirsiniz.

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Güneş yüzünü döndü, havalar soğumaya başladı.

Günümüzün ekonomik şartlarında ise kombi yakmak cep yakmak demek...

Isınırken tasarruf yapmak ve kesenin ağzını açmak istemeyenler için detaylar haberimizde.

Bu tüyo sayesinde faturanız yarı yarıya düşecek; soğuk hava içeri girmeyecek.

Evinizin tüm kış hamam gibi olmasını istiyorsanız mutlaka yapın.

Kış moduna çevirin

Sıcak havayı korumak ve soğuk girişini engellemek için pencerelere bakmalısınız.

Pimapen pencerelerde yaz kış ayarı yapmak, pencerenin havalandırma ve ısı yalıtımını kontrol etmenizi sağlar.

Pimapen pencerenizin menteşe yanında veya alt kısmında genellikle bir kış ve yaz modu ayarı var.

Kış modu için, genellikle düğmeyi veya kolu saat yönünde çevirin, soğuk hava girişini engelleyin.