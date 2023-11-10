Üstün zeka testi: 10 saniyede 7 aslanı bulan çıkmadı! Galatasaraylılar bile bulamıyor Resimde gördüğünüz bu optik illüzyon testinde 7 adet aslan yer alıyor. 10 saniyede bu 7 aslanı bulan üstün zekalı çıkıyor. Bakalım siz bulabilecek misiniz?

ensonhaber.com

Son dönemde internet üzerinde popüler olan optik illüzyon testleri, görsel algıyı sınamak ve zihinsel yetenekleri ölçmek için kullanılıyor.

Bu optik illüzyonda 10 saniye içinde toplam 7 aslan görselini bulmaları isteniyor.

İddiaya göre, bu test sadece üstün zeka seviyesine sahip olan kişilerin başarabileceği bir zorluk seviyesine sahip.

Galatasaraylılar da dahil olmak üzere 230 kişiye gösterilen bu optik illüzyon testinde, neredeyse kimse zamanında tüm aslan görsellerini doğru bir şekilde bulamadı.

Peki, siz bulabilecek misiniz?

Eğer bulmakta zorlanıyorsanız, fotoğrafın sol alt, sol üst, sağ alt, sağ üst, orta ve en alt hafif sağ tarafına daha dikkatli bakmalısınız.

İşte zeka sınırlarını zorlayan testin cevabı: