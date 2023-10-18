Ütü süresini yarıya indirmek mümkün! 5 dakikada kusursuz kıyafetler... Kırışık kıyafetlerimizi, kumaşlarımızı ütü ile düzeltir kırışıksız hale getiririz bu süreçte ise ütü bizi sıcağıyla, buharıyla ve kumaşlarda açılmayan kırışıklıklarla zorlar. Aşağıda yazdığımız yöntemlerle ütü süreniz kısalacak ve bunalmadan ütülerinizi bitireceksiniz

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Kıyafetleri düzgün ve hızlı bir şekilde ütülemek isteyenler buraya! Şık olmanın bir parçası da temiz ve kırışıksız kıyafetlerimizdir.

Kırışıksız kıyafetlerimiz için ise yapmamız gereken şey temiz ve düzgün bir ütüdür. Yaparken bizi zaman zaman bunaltsa da bulduğumuz çözümler ile ütü yapmak daha kolay ve keyifli hale gelecek. Hadi hep beraber yöntemlere bakalım...

Ütü yapacağınız masayı kendinize göre ayarlayın

Kıyafetlerinizi ve kumaşlarınızı ütü işlemine başlamadan önce kendinize göre ayarlayın. Bu basit adım işinizi kolaylaştıracaktır.

Ütü masasının boyunu kendinize göre ayarlamazsanız duruşunuz etkileneceği için fiziksel ağrılar yaşayabilirsiniz.

Masanız için kalın ve yanmaz bir örtü tercih edin

Ütü masanızda kullanacağınız örtününün kalın ve yanmaz olması çok önemlidir. Ayrıca ütü masasının örtüsünün altına alüminyum folyo serebilirsiniz.

Bu ütüden gelen ısıyı daha iyi yansıtır ve kıyafetleriniz bu sayede daha hızlı ısınır.

Ütünün tabanını kontrol edin

Ütü yapmaya başlamadan tabanını kontrol etmeyi unutmayın. Tabana yapışmış herhangi bir şey kıyafetlerinizde leke bırakabilir.

Koyu renk kıyafetleri ters çevirin

Koyu renk kıyafetlerde ütü yaparken parlama meydana gelebilir bunu önlemek için kıyafetleri ters çevirip ütüleyin.

Uzun parçalar için alanınızı genişletin

Masa örtüsü, çarşaf, tül gibi parçaları ütülerken masanın dışında kalan kısımlar üst üste gelerek kırışabiliyor ve yapılan ütüden eser kalmıyor.

Bunu önlemek için ütü yaparken masanızın konumuna göre masa yerleştirebilirsiniz. Böylece ütülediğiniz kısmı masaya kaydırarak kırışma durumunu ortadan kaldırabilirsiniz.

Ütünün sivri ucunu kullanın

Gömlek gibi giysilerin düğme kenarlarını ütüleyebilmek için ütünün sivri ucunu kullanabilirsiniz.

Gömlek ütülemeyi kolaylaştırmak mümkün

Ütü yapacağınız gömleklerin nemli olması kırışıklıkların kolayca açılmasını sağlar.

Kurumuş bir gömleği ütü yaparken ütünün su kısmından püskürterek nemli hale getirebilirsiniz.

Yaka kısmından ütüye başlamalısınız

Gömleklerin kollarını ütülemeden önce ütü masasının üzerinde kat yerlerini dikiş yerine göre ayarlayın.

Pantolonları ceplerden ütüleyin

Pantolon ütülemeye cep kısımlarından başlayın. Bacak kısımlarının kırışmaması için cepleri dışarı çıkararak ütülemeye başlayın.

Pantolonun bel kısmını ütü masasına geçirip döndürerek ütüleyebilirsiniz.

Bacak bölümünde çift çizgi oluşmaması için ütü masasına düzgün bir şekilde yerleştirin ve orta çizgileri üst üste getirin.

Askıya asın

Ütü yaptıktan sonra kıyafetlerin asılmadan bekletilmesi tekrar kırışmasına yol açar. Bu durumu engellemek için kıyafetleriniz soğumadan askıya asmalısınız.

Ütünüz hızlı ve keyifli geçsin! Sağlıkla!