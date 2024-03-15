Uygun fiyatlı altın yatırımı! Seven sevdiğine alıyor; İşte dorika yüzük fiyatı... Altına yatırım yapmak aynı zamanda aksesuar olarak kullanmak istiyorsanız, yüzük modellerine yönelebilirsiniz. Dorika toplu yüzük modelleri, görenleri hayran bırakıyor. İşte fiyatı...

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Altın, yatırım aracı olmaya devam ediyor.

Ancak birçok kişi takabileceği bir altına yatırım yapmak istiyor.

Altın takmak, geçmişten günümüze ilgi çekici olmuştur. Özellikle kadınlar, altın takı ve aksesuarlardan hoşlanmaktadır.

Şimdilerde oldukça yüksek olan altın fiyatları, daha uygun seçeneklere yöneltiyor. Bu noktada "altın yüzük", makul bir seçenek oluyor.

En yeni modellerden "dorika yüzük", top top görüntüsüyle hem şık hem modern bir tarz sunuyor.

Dorika yüzüklerin parmakta duruşu da oldukça zarif görünüyor.

İşte dorika yüzük fiyatları...

8 Ayar Beştaş Dorika Yüzük: 4.348,88 TL

14 Ayar Üçlü Dorika Toplu Yüzük: 11.028 TL

22 Ayar Tekli Dorika Altın Yüzük: 14.824,19 TL

22 Ayar Üçlü Dorika Yüzük: 18.031.00 TL