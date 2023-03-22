Uyku problemi yaşayanlar dikkat! Bu besinler uyku kalitesini artırıyor! Uyku sorunu yaşayanların bu sorunu atlatabilmeleri için tüketecekleri bazı besinler bulunuyor. İşte uyku probleminizi ortadan kaldırmaya yardımcı olacak besinler..

Uyku problemi dünyada birçok insanın ortak sorunu olarak biliniyor. Uykusuzluk sorunu yaşayanlar ve uyumakta zorlananlar farklı yöntemlerle uyku problemlerinden kurtulmak istiyor.

Geceleri uykuya dalamayan ve sabahlara kadar yatakta dönüp duranlar bu sorunu ortadan kaldırmak için günlük rutinlerinin gözden geçirerek sorunu bulmaya çalışıyor. Eğer yaşadığınız bu uyku problemi kronik bir rahatsızlık değilse tüketeceğiniz bazı besinler bu sorunu ortadan kaldırabilir.

İşte uyku probleminizi ortadan kaldırmaya yardımcı olacak bazı besinler..

Çikolata

Çikolata içerisinde bulunan kakao triptofan bakımından zengin bir besindir. Çikolata bu özelliği sayesinde uykuya dalmanızı kolaylaştırır.

Kabak Çekirdeği

Çinko ve magnezyum bakımında oldukça zengin bir besin olan kabal çekirdeği uyumanızı kolaylaştırarak uyku kalitenizi artırmaktadır. Yüksek protein barındıran kabaç çekirdeği kesintisiz nir uyku çekmenize yardımcı olur.

Badem

Badem melatonin hormonu ve uykuya dalmanızı sağlayan magnezyum bakımında zengin bir besindir. Badem vücudunuzun rahatlamasını sağlayarak rahat uyumanızı sağlar.

Hindi eti

Hindi eti, melatonin üretimini artıran triptofan adlı bir amino asidin en iyi kaynaklarından birisi olarak bilinmektedir. Hindi eti tüketerek uyku sorununu azaltabilirsiniz.

Bal

Uyumadan önce tüketeceğiniz bir kaşık bal temiz bir uyku çekmenize destek verecektir. Bal içerisinde bulunan glikoz nörotransmitter olan orexin seviyesini düşürerek uykuya dalmanızı sağlar.

Papatya çayı

Papatya çayı uyku problemi yaşayanlar tarafından bilinen en etkili besinler arasında yer almaktadır. Uyumadan önce içeceğiniz papatya çayı uykuya dalma sürenizi kısaltarak dalmanızı sağlamaktadır. Papatya çayı beyinde bulunan ve uyku reseptörlerine bağlanan apigenin isimli madde yönünden oldukça zengin bir besindir.

Yoğurt

Yoğurt içinde bulunan probiyotikler, sindirim sistemini güçlendirmesinin yanı sıra uykunun düzenlenmesine yardımcı olan bakterilerin artışı için bağırsaklarda bulunan florayı zenginleştirir.