Uyumadan önce 1 bardak mentollü kahvenin faydası sizi şaşırtacak! Kahve ve mentolü bir arada düşünemeyenler, özellikle de kahve tutkunları, faydasını duyduktan sonra denemekten geri kalamıyor! Bakın mentollü kahve ne işe yarıyor...

Keyfi başka, faydaları daha başka olan kahve günümüzde birçok çeşidiyle karşımıza çıkıyor.

Günde 1 fincan Türk kahvesi tüketmek kalp sağlığını korurken, muhabbet etmenin tadına doyum olmuyor.

Aynı zamanda sütlü ve şuruplu espresso bazlı kahveler de oldukça tüketiliyor.

Peki, kahvenize mentollü şeker atmayı hiç düşündünüz mü? Mentollü yani nane aromalı kahve kulağa garip gelse de, özellikle mevsim geçişlerinde inanılmaz mucizeler yaratıyor.

Bahar aylarına girerken, alerjik reaksiyonların da arttığını gözlemliyoruz.

Alerjik rinit, burun tıkanıklığı, bitmek bilmeyen hapşırma ve nefes sorunları baş gösteriyor. Çeşitli ilaçlarla tedavi edilen alerjiler, özellikle geceleri kabusa dönüşüyor.

Gece burun tıkanıklığı ve nefes darlığı çekiyorsanız, bir de bunu deneyin.

Mentollü kahvenin etkisi

Filtre kahve veya espresso bazlı bir kahve hazırlayın. Sütsüz ve şekersiz olmasına dikkat edin. Ardından 1 adet mentollü şekeri kahvenize ekleyin ve karıştırın. Eridiğinden emin olduktan sonra içebilirsiniz.

Bronşlarınız açılacak, nefesiniz ferahlayacak ve burun tıkanıklığı yok olacak. Tabii, mentole de alerjiniz yok ise...