Uyurgezer nasıl yazılır? Uyurgezer kelimesi ayrı mı yazılır, birleşik mi yazılır? 'Uyurgezer' kelimesinin nasıl yazıldığı sürekli araştırılmaktadır. Yazımı en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alan 'Uyurgezer' kelimesi nasıl yazılır? İşte TDK’ya göre 'Uyurgezer' kelimesinin doğru yazılışı..

Günlük hayatta sıkça kullandığımız bazı kelimelerin doğru yazılışı karıştırılabiliyor. Vatandaşlar bu tip durumlarda Türk Dil Kurumu'nun sitesinden kelimelerin doğru yazılışını öğrenebiliyor. Bugün yapılan YKS sınavında Türkçe bölümünde bir soruda yer alan 'Uyurgezer' kelimesinin doğru yazılışı merak uyandırdı. Yazılışı en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alan 'Uyurgezer' kelimesinin doğru yazılışı internette araştırılıyor. Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgilere göre 'Uyurgezer' kelimesinin nasıl yazıldığını sizler için araştırdık. Peki, 'Uyurgezer' kelimesinin doğru yazılışı nasıl olmalıdır. Uyurgezer kelimesi bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır? İşte cevabı.. Uyurgezer nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu'nda yer alan bilgilere göre 'Uyurgezer' kelimesinin nasıl yazıldığını sizler için derledik. TDK'ya göre 'Uyurgezer' kelimesi bitişik yazılır. DOĞRU :Uyurgezer YANLIŞ : Uyur gezer