Uzay yolcusu ilk Türk: Alper Gezeravcı kimdir, ne mezunu, mesleği nedir? İşte biyografisi... Uzaya gidecek ilk Türk kim olacak sorusunun yanıtı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST ziyaretinde ik Türk uzay yolcusunu "Apler Gezeravcı" olarak açıkladı. Akabinde ise hakkındaki aramalar hız kazanan Alper Gezeravcı kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli gibi sorular merak konusu oldu. Peki, Alper Gezeravcı kimdir?

Türkiye'de uzay çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzaya gidecek ilk Türk için adayların belli olduğunu ve bunlardan birisinin askeri pilot olduğunu dile getirmiş fakat herhangi bir isim açıklamamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün TEKNOFEST'e katıldı ve ilk uzay yolcularımızı tanıttı.

Erdoğan açıklamasında, "1 asil 1 yedek olmak üzere 2 uzay yolcumuzu belirledik. Uzay yolcumuz bu görevde, ülkemizin kıymetlerinin hazırladığı 13 deneyi gerçekleştirecek. Uzay yolcumuzun, uzayla buluşma tarihi 2023'ün son çeyreği olarak belirlendi." dedi.

Erdoğan, uzaya gidecek ilk Türk'ü Alper Gezeravcı olarak açıkladı.

Alper Gezeravcı kimdir sorusu hemen akıllarda yerini aldı. Yaşı, mesleği ve memleketi merak konusu olan Alper Gezeravcı hakkındaki bilgiler araştırılıyor.

Peki, ilk Türk uzay yolcusu kim oldu? Alper Gezeravcı kimdir? İşte biyografisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkemizin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı için TEKNOFEST’te yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı;

Uzay yolcularımızı tanıma vakti geldi. Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri’nde önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz.

Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği mezunu Alper Gezeravcı ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji enstitüsü Harekat Araştırması alanında yüksek lisans yapmıştır.

Şu anda F-16 pilotu ve Standardize Filo Akademik Kol Komutanı olan uzaya gidecek ilk isim 1 yıldır Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev alıyor.