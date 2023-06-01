Uzaylılar var mı, gerçek mi? İşte NASA UFO görüntüleri

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ABD’nin başkenti Washington’da halka açık bir basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısında tarihinde ilk kez Tanımlanamayan Uçan Nesne (UFO) ve Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP) ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Yaptığı toplantıda açıklamaların ardından görüntüler paylaşan NASA, UFO’ların varlığını kabul ettiklerini belirtti.
Paylaştığı video ile bütün dünya üzerinde büyük bir etki yaratan NASA tarafından önümüzdeki haftalarda rapor yayınlanacak. İşte UFO görüntüleri…
NASA UFO görüntüleri
Dün gerçekleştirilen toplantıda, geçtiğimiz yıl İHA tarafından kaydedilen binaların üzerinde hareket eden metalik bir kürenin görüntüleri paylaşıldı. Ancak nesnenin ne olduğu henüz tespit edilemedi.
Anomali Çözüm Ofisi (AARO) Yöneticisi Sean Kirkpatrick, bu metal nesneler için “Bunların çok ilginç manevralar yaptığını görüyoruz” dedi.