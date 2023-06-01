Uzaylılar var mı, gerçek mi? İşte NASA UFO görüntüleri NASA, UFO ile ilgili halka açık basın düzenledi. Nasa’nın açıklamasının ardından “Uzaylılar var mı?”” sorusu gündeme geldi. NASA yaptığı paylaşım ile uzaylıların varlığını kabul etti. İşte NASA UFO görüntüleri…

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ABD’nin başkenti Washington’da halka açık bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında tarihinde ilk kez Tanımlanamayan Uçan Nesne (UFO) ve Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP) ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yaptığı toplantıda açıklamaların ardından görüntüler paylaşan NASA, UFO’ların varlığını kabul ettiklerini belirtti.

Paylaştığı video ile bütün dünya üzerinde büyük bir etki yaratan NASA tarafından önümüzdeki haftalarda rapor yayınlanacak. İşte UFO görüntüleri…

NASA UFO görüntüleri

Dün gerçekleştirilen toplantıda, geçtiğimiz yıl İHA tarafından kaydedilen binaların üzerinde hareket eden metalik bir kürenin görüntüleri paylaşıldı. Ancak nesnenin ne olduğu henüz tespit edilemedi.

Anomali Çözüm Ofisi (AARO) Yöneticisi Sean Kirkpatrick, bu metal nesneler için “Bunların çok ilginç manevralar yaptığını görüyoruz” dedi.