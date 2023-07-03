Üzerine borç kalan, kalma ihtimali olanlar! Bu detayı atlarsanız... Anne veya babanızdan miras olarak borç kalıyorsa, bilmeniz gereken bazı durumlar mevcut. Özellikle miras reddi durumunda 3 aylık süreyi aşmamanız gerekiyor.

Bazılarına yatlar katlar miras kalırken, bazıları ise ailesinden borç devralır.

Türk Medeni Kanunu'nun 599. maddesi uyarınca mirasçılar, miras bırakanın ayni haklarını, alacaklarını, diğer mal varlığı haklarını, taşınır ve taşınmaz üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar. Keza, mirasçılar, miras bırakanın borçlarından da kişisel olarak sorumlu olurlar.

Anne babadan miras olarak borç kalması durumunda 2 seçenek vardır;

Ya borçları ödersiniz, ya mirası reddedersiniz.

Mirasçıların bu durumda bilmesi gereken bazı kilit noktalar bulunuyor.

Borçları ödemek yerine reddi miras yapacaksanız, işte dikkat etmeniz gerekenler.

Miras olarak borç kalırsa;

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 605/1 Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebileceğini öngörmektedir.

Mirasçılar Miras bırakının ölümünden itibaren 3 aylık süre içinde mirasın reddi davası açabilir. Mirasçılar bu davayı açtıkları takdirde miras bırakanın malvarlığından herhangi bir talepte bulunamazlar. Ancak miras bırakanın borçlarından da sorumlu olmazlar.

3 aylık süre içinde yapılan bu red işlemine miras hukukunda ‘’Mirasın gerçek reddi denmektedir.

Yasal süresi içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız, şartsız kazanmış olur (TMK m. 610) Yani borcu da ödemekle yükümlü sayılırsınız.

Reddi miras nasıl yapılır?

Reddi miras TMK m. 609/4 gereği, mirasın açıldığı yer (murisin yerleşim yeri) sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyan şeklinde yapılır. Yazılı beyanın posta ve TBK m. 14/1'de yer alan kurallara uygun olarak yapılan telgrafla da sulh mahkemesine yönlendirilmesi mümkündür.

Sulh mahkemesi dışında bir mercii önünde örneğin noterde reddi miras yapılamaz.

Miras bırakan hayattayken mirasın reddi yoluna başvurmak mümkün değildir. Zira öncelikle bu hakkın başlaması için miras bırakanın ölmüş olması gerekmektedir.

Beyan için herhangi bir reddi miras ücreti talep edilmemektedir.