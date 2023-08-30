Üzerlik yakın, dumanı evde gezdirin! Kem gözleri bir bir söndürecek... Evde üzerlik tohumu yakmanın manevi etkilerini duyan, ritüel haline getiriyor.

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Aktarlarda satış rekorları kıran üzerlik tohumu, eski dönemlerden bugünlere kadar ulaşmıştır.

Halk arasında nazar otu olarak da bilinen üzerlik, Şaman geleneğinin bir parçası sayılabilir.

Nazar ve büyüden koruduğuna inanılan üzerlik tohumu tütsüsü, eski şaman geleneklerinde ve ayinlerinde sıkça görülmektedir.

Üzerlik otunu kıymetli yapan "Sodyum Fluoridin" olarak adlandırılan beyin için zararlı olan bir bileşiği dengelemesi ile rahatlama sağlayan "Dimetiltriptamin" (DMT) adlı bir hormonu arttırıcı özelliğidir.

Ebu Hanife ed-Dineveri, "Bu ilaç olarak kullanılan tohumdur, HZ. Peygamberin hadisinde de adı ile geçen ot budur. Üzerlik otu denilir. Halk arasında tabir ederler." der. Ebu Ubeyd'de, "Hurf yani üzerlik otudur." der.

Aktardan aldığınız üzerlik tohumunu bir tavaya koyun içine bir tutam tuz ekleyin ve ocakta yakmaya başlayın. Yanmaya ve duman çıkmaya başladığında evin içinde gezdirin.

İşte evde üzerlik yakmanın faydaları...

Üzerlik otunun şifası

Üzerlik otu tütsüsü sizi nazardan ve yaşam alanınızdaki düşük frekanslı enerjilerin etkilerinden korur.

Unutkanlık, dalgınlık, bitmeyen yorgunluk üzerinizde nazar olduğuna dair göstergeler olabilir.

Stres, kaygı, endişe gibi durumların giderilmesine; arınma ve şifalanmaya yardımcı olur.

Üzerlik otu yakılıp dumanı koklanırsa da yüksek enfeksiyondan tıkanan üst solunum yolları ve sinüs yollarının açılmasını sağlar.

Nazar için ot yakmak caiz midir?

Nazar, mahiyeti ve nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir.

Nitekim Kur'an-ı Kerîm'de: "İnkâr edenler Kur'an'ı dinlediklerinde, neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi." (Kalem, 68/51 ve 52) buyurulmaktadır.

Bir hadis-i Şerifte de: "Nazardan Allah'a sığının, çünkü nazar (göz değmesi) haktır." (İbn Mâce, 2/1159) buyurulmaktadır.

Resulullah (s.a.v.)'in nazar değmesine karşı "Âyet'el-Kürsî ile İhlas ve Muavvizeteyn (Felâk, Nâs) Sûrelerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını" tavsiye ettiği rivayet edilmektedir. (Tecrîd Tercemesi, 12/90, Hadis no: 1932)

Nazardan korunmak için üzerlik yakmak diye bir şey dinimizde yoktur.